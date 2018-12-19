CBS закрывает сериал "Элементарно"

Американский сериал Элементарно канала CBS с Джонни Ли Миллером и Люси Лью в главных ролях завершится после грядущего, седьмого, сезона. Об этом сообщает



"Команда шоу собралась вместе и высказала свое мнение как по поводу бизнес-составляющей сериала, так и по поводу креативной части. Все решили, что пришло время попрощаться с шоу", – рассказал президент CBS Entertainment Келли Кэл.



По одной из версий, закрыть проект пришлось, поскольку Миллер и Лью не захотели продлить контракты.



Премьера состоялась на телеканале CBS 27 сентября 2012 года. Всего было снято 154 серии проекта.







