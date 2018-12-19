Волкер надеется, что Украина не будет продлевать военное положение

Волкер надеется, что Украина не будет продлевать военное положение

США поддерживают стремление Украины укрепить боеготовность Вооруженных сил, но ожидают, что военное положение в ряде областей страны не будет продлено, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер на встрече с председателем Верховной Рады Андреем Парубием.

"Мы поддерживаем стремление Украины по укреплению боеготовности Вооруженных сил для ответа на российскую агрессию", - цитирует К.Волкера пресс-служба Верховной Рады в пресс-релизе по итогам встречи.

При этом К.Волкер подчеркнул, что важно не продлевать во времени действие военного положения и соблюдать демократические принципы.

По информации пресс-службы парламента, спецпредставитель США также высоко оценил принятие Верховной Радой закона о разминировании, а также подготовку законопроекта о закупках в оборонном секторе.

Кроме того, подчеркнул К.Волкер, для США является очевидным, что атака российских силовиков на украинские корабли близ Керченского пролива была абсолютно незаконной.