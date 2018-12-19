Конгресс США рассмотрит в январе выделение Украине $125 миллионов военной помощи

Конгресс США в январе 2019 года заслушает информацию о выделении Украине еще $125 млн военной помощи.



Об этом сообщил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер на встрече с Председателем Верховной Рады Андреем Парубием, сообщает пресс-служба парламента.



"Специальный представитель сообщил, что в январе следующего года в Конгрессе США будет заслушана информация о выделении следующих 125 млн долл. военной помощи Украине - половины помощи на следующий год", - говорится в сообщении.



Как отмечается, Волкер также отметил, что у Америки есть желание поддержать Украину в ее намерениях укрепить оборону на море, береговой линии и воздушной обороны.



По мнению спецпредставителя США, принятие закона о продаже военного оборудования станет сигналом не только для налогоплательщиков в США, но и для европейских стран.



Ранее Волкер заявлял, что поставки американской военной помощи в Украину могут произойти в течение следующих нескольких месяцев.



Запланировано Штатами оказание безопасной помощи Украине в сумме $250 млн предусматривает использование $50 млн на летальные вооружения, в частности расширение средств контроля морского пространства и противовоздушной обороны.

