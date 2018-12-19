На суде у Савченко в прокурора запустили сапогом

В Шевченковском районном суде Киева, где решался вопрос о продлении меры пресечения нардепу Надежде Савченко, один из ее сторонников запустил в прокурора сапогом. Соответствующее видео во вторник, 18 декабря, было опубликовано на канале KlymenkoTime в YouTube.







Так, во время оглашения решения суда, который полностью удовлетворил запрос прокурора о продлении ареста Савченко еще на два месяца, неизвестный мужчина кинул в прокурора сапог.



Он был одет в стилизованную арестантскую робу с надписью "Винница" на спине. Его сопровождал еще один мужчина в такой же одежде. На груди у обоих были прицеплены медали и ордена.



После этого между активистами и полицией началась небольшая стычка, во время которой кинувший сапогом показывал всем удостоверение и утверждал, что он – "инвалид войны второй группы".

