Брюссель подготовил план действий на случай жесткого Brexit

Еврокомиссия разработала план экстренных действий в случае выхода Великобритании из ЕС без подписания соглашения с Брюсселем. Об этом в среду, 19 декабря, сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники.



Отмечается, что пакет Еврокомиссии из 14 предложений охватывает различные сферы и направлен на то, чтобы "избежать наиболее негативных последствий жесткого Brexit".



В частности, странам - членам ЕС рекомендуется принять меры "по решению проблемы статуса проживания и социального обеспечения граждан Великобритании в Европе", ожидая взаимных шагов со стороны Лондона.



Предлагается также принятие более десятка законодательных актов с целью смягчения жесткого Brexit и "обеспечения определенной преемственности" в отношениях между ЕС и Соединенным Королевством. Речь идет, в том числе, "о праве на полеты, сертификатах безопасности полетов, квотах на углеводородные соединения".



Часть законодательных актов касается финансовых услуг - сферы, лидером в которой является Великобритания. Брюссель выступает, в частности, за то, чтобы европейские континентальные компании продолжали использовать расчетно-клиринговые центры на Британских островах и другую финансовую инфраструктуру, чтобы не допустить хаоса на рынках.



В то же время, в пакете ничего не говорится о главной на сегодня проблеме, связанной с границей между Северной Ирландией и Республикой Ирландия после выхода Великобритании из ЕС.

