Тренером «Манчестер Юнайтед» стал бывший нападающий клуба

Норвежец Уле Гуннар Сульшер назначен главным тренером английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» до конца сезона 2018/2019, сообщается в твиттере клуба.



Уле Гуннар Сульшер в 1996-2007 годах выступал за «Манчестер Юнайтед» на позиции нападающего. Следующие три года он тренировал резервный состав команды. В январе 2011 года он стал главным тренером норвежского клуба «Молде».



18 декабря «Манчестер Юнайтед» уволил Жозе Моуринью с поста главного тренера после двух с половиной лет работы.

