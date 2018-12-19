Из плена нигерийских пиратов освободили украинца

Из пиратского плена освободили членов экипажа захваченного у Нигерии корабля Pomerania Sky. Среди моряков был и украинец. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Польши.



В Министерстве уточнили, что власти Нигерии оказали помощь в освобождении моряков, которые уже скоро вернутся домой.



"Все моряки, в том числе восемь поляков, находятся в безопасном месте и ждут возвращения к своим семьям", - говорится в сообщении.



Напомним, судно Pomerania Sky было захвачено у берегов Нигерии около 4 утра 27 октября. На его борту было 8 поляков, 2 филиппинца и украинец.

