Армению похвалили за успехи в строительстве демократии

Британский журнал The Economist признал Армению страной года за успехи в строительстве демократии. По мнению редакции журнала, за этот год республика, несмотря на трудности в управлении и сложные отношения с соседями, получила шанс на демократию и обновление.



Журнал отметил не только демократические преобразования, которые привели к власти Никола Пашиняна, но и их бескровность. Как пишут авторы статьи, изгнание «путинского ставленника» Сержа Саргсяна не сопровождалось человеческими жертвами и не дало России повода для вмешательства во внутренние дела страны.



Кроме Армении, в шорт-лист авторов The Economist попали Эфиопия и Малайзия, где также начался демократический транзит. Однако, по мнению авторов журнала, в этих странах все еще сильны расовые и этнические разногласия, для решения которых власти не прилагают достаточных усилий.



Страной года по версии The Economist признается государство, которое, по мнению редакции журнала, сделало наибольший прогресс в движении к демократии. В прошлом году журнал назвал страной года Францию.