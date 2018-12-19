В центре Киева бешеная крыса покусала женщину
В центре Киева бешеная крыса укусила женщину, которая пыталась ее спасти. Об этом во вторник, 18 декабря, сообщает Госпродпотребслужба.
По информации Объединения ветеринарной медицины в Киеве, 16 декабря жительница города доставила труп крысы в отдел по борьбе с бешенством животных.
Женщина нашла животное 14 декабря еще живым на территории Золотоворотского сквера у станции метро Золотые ворота, поймала и забрала к себе домой. При этом крыса покусала свою спасительницу.
Состояние животного был подавленным, но оно не отказывалось от пищи и воды, а на следующий день погибло.
Уже 17 декабря специалисты провели необходимые лабораторные исследования и направили отобранный патологический материал в Испытательный центр Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы. Лабораторные исследования показали, что животное было заражено бешенством.