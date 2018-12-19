Названа продолжительность секса у молодых родителей

Британские ученые провели опрос среди пар, которые недавно стали родителями, и выяснили, сколько времени они тратят на секс. Оказалось, что они испытывают жестокий дефицит свободного времени, и интиму могут посвятить, в среднем, 2 минуты и 15 секунд. Об этом пишет MedikForum.



По информации издания, 70% пар стараются выделять на секс по крайней мере несколько минут. Однако о былой роскоши, когда они могли посвятить этому длительное время, теперь они и не мечтают.



Также сообщается, что каждая 12-я пара жалуется на то, что их интим длится меньше минуты.



В то же время отказываться от секса молодые родители не хотят, поскольку стремятся сохранить в отношениях страсть.

