Кличко отчитался о годе работы

Доходы бюджета столицы в 2018 году выросли на 2,7 миллиарда гривен, а общая смета столицы составила 51,5 миллиарда. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в своем отчете об итогах работы городской власти за прошедший год, передает пресс-служба КГГА.



По словам градоначальника, в текущем году большую часть средств - около двух третей расходов - традиционно направили на социально-культурную сферу города. - Образование, здравоохранение, социальную защиту, культуру и спорт.



Больше всего возросло финансирование: образования - на 2,7 миллиарда; здравоохранения - на 1,2 миллиарда; социальную защиту и соцобеспечение - на 900 миллионов гривен. Среди прочего, мэр вспомнил и о Общественный бюджет столицы.







"Это средства, которые распределяют сами киевляне. Деньги идут на осуществление проектов, предложенных жителями нашего города. Победителями Общественного бюджета-2018 стали команды 141 проекта. На общую сумму почти 150 миллионов гривен, - отметил Кличко.



Среди победителей - 62 крупных проекта (стоимость свыше 400 тысяч гривен), и 79 - малых проекта. Как подчеркнул мэр столицы, большая часть идей, инициируют киевляне, касаются двух сфер: образования и спорта.

