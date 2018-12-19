Столтенберг предостерег Косово от создания армии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел в среду телефонный разговор с премьер-министром Косово Рамушем Харадинаем, сообщила в Брюсселе официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску.



По ее словам, генсек НАТО "сообщил г-ну Харадинаю, что в Североатлантическом совете состоялось первоначальное обсуждение недавно принятых законов о преобразовании (в армию - ИФ) Сил безопасности Косово (СБК)".



"Генеральный секретарь сообщил г-ну Харадинаю, что по мере развития мандата СБК Североатлантический совет будет пересматривать уровень взаимодействия НАТО с СБК в будущем году. НАТО продолжит свою миссию KFOR по обеспечению безопасной и надежной обстановки в Косово. KFOR действуют в соответствии с мандатом ООН и не будут затронуты законами о преобразовании СБК", - говорится в заявлении О.Лунгеску.



Она также сообщила, что генсек НАТО продолжит взаимодействие со всеми игроками, имеющими отношение к состоянию стабильности в регионе.

