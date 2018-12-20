В Каменском зафиксирована смерть от коклюша

С начала текущего года в Каменском зарегистрировано 10 случаев заболеваний коклюшем, в том числе, один случай с летальным исходом. Такие данные озвучили в управлении здравоохранения горсовета, сообщает в среду, 19 декабря, сайт города Каменского.



Отмечается, что все заболевшие прививок против коклюша не имели.



Кроме этого, зарегистрирован 21 случай заболеваний корью и 12 случаев заболеваний острым вирусным гепатитом В.



По мнению специалистов, такое количество заболеваний связано с низким охватом населения прививками.



"В связи с неритмичными и не в полном объеме поставками медицинских иммунобиологических препаратов в течение последних лет, сформировалась прослойка неиммунного населения, что увеличило количество заболевших", - говорится в сообщении.

