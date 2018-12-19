В китайском городе запретили Рождество

Власти китайского города Ланфан запретили публичное празднование Рождества. Об этом сообщает издание South China Morning Post.



Запрет коснулся рождественских украшений и мероприятий, связанных с праздником. В постановлении чиновников говорится, что магазинам нельзя проводить рождественские представления и рекламные акции.



Продавцов рождественских елок, венков, носков или фигурок Санта-Клауса также ждет наказание. Одна из сотрудниц администрации города уточнила, что запрет касается не праздничных товаров, а продаж на улице и действует не только на Рождество.



Помимо этого, власти призвали сообщать о «пропагандирующих религию» в парках и скверах. Какая именно религия имеется в виду, не уточняется.



По мнению исследователя Патрика Пуна, таким образом власти Ланфана выразили свою лояльность Пекину. «Это показывает их незнание того, что Рождество действительно означает для христиан. Что это не только шопинг и вечеринки, но и проявление веры», — сказал он.



Католическое Рождество не является праздником в Китае, однако праздничная атрибутика во многих городах очень популярна.

