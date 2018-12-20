Польша и США подписали третье соглашение по СПГ

Польская компания PGNiG подписала еще одно долгосрочное соглашение на поставку сжиженного газа с компанией Port Arthur LNG (США). Об этом говорится в сообщении польского оператора в среду, 19 декабря.



"Соглашение предусматривает покупку компанией PGNiG около 2 миллионов тонн СПГ (около 2,7 миллиарда кубометров после регазификации) в год в течение 20 лет", - говорится в сообщении.



Отмечается, что поставки будут реализованы по формуле free-on-board, означающей получение товара покупателем в порту отгрузки.

Ранее Польша заключила два долгосрочных соглашения на поставку СПГ из США. В частности, соглашения были подписаны с компаниями Cheniere Marketing International и Venture Global LNG.



В 2022 году у PGNiG заканчивается долгосрочный договор на поставку с Газпром экспортом, продление которого под вопросом.



В 2017 году Польша импортировала 15,7 млрд куб. м газа, в том числе 10,32 млрд куб. м из России.



Таким образом, за рубежом с 2022 года у польского монополиста есть контракты уже на 7,25 млрд куб. м американского СПГ в год - более половины объема поставок газа из России.



