Изменились условия приема в ВУЗы в 2019 году

Украинский центр оценивания качества образования опубликовал изменения в перечне конкурсных предметов для поступления в высшие учебные заведения. Об этом передает УНН со ссылкой на УЦОЯО.



"В 2019 году для поступления в высшее учебное заведение для обучения по образовательно-квалификационному уровню бакалавра абитуриент должен подать в учреждения высшего образования сертификаты ВНО по трем конкурсным предметам, которые определенны условиями приема в высшие учебные заведения в 2019 году, в зависимости от специальности, выбранной абитуриентом" , - говорится в сообщении.



В центре добавили, что для вступления в бюджетную форму обучения для получения степени бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направлений) на открытые и фиксированные (закрытые) конкурсные предложения на основе полного общего среднего образования первым конкурсным предметом является украинский язык и литература, а второй и третий предметы в соответствии с будущей специальностью четко регламентируются приложением № 4 к условиям приема в высшие учебные заведения в 2019 году.

