Украина снова отправит военные корабли через Керченский пролив - Турчинов

Украина готовится снова отправить военные корабли через Керченский пролив. Об этом в интервью ВВС news Украина заявил глава СНБО Александр Турчинов. "Да. Это для нас важно", - ответил Турчинов на вопрос, будут ли украинские военные корабли еще пытаться пройти через Керченский пролив. Он добавил, что с прохождением кораблей нельзя медлить.



"Мы предлагаем и нашим партнерам принять участие в этом проходе из украинских черноморских портов в украинские порты на Азовском побережье. Будем приглашать представителей ОБСЕ и других международных организаций, чтобы они присутствовали на наших кораблях, для того, чтобы доказать всему миру, что Украина и ее моряки не нарушают никаких законов и международных правил", - сказал Турчинов.



Он также добавил, что было бы логично, чтобы в Азовском море на помощь Украине появились корабли НАТО.



"Пока такая наша инициатива не получила ответа. Но я надеюсь, что во время следующего прохода украинских военных кораблей через Керченский пролив они хотя бы отправят к нам своих наблюдателей", - сказал секретарь СНБО.



Турчинов также заявил, что новые ракетные комплексы помогут Украине защищаться в морях и позволят уничтожить Керченский мост.



"Мы системно работаем над усилением береговой обороны Черного и Азовского побережья. С этой целью будут привлечены новые и модернизированные ракетные комплексы", – сказал он.



"Это позволит нам не только эффективно противодействовать любым десантным операциям, но и уничтожить любой корабль, который угрожает нашей стране на расстоянии 300 километров, даже если он расположен в порту базирования", – добавил Турчинов.



"Не будет для нас проблемой, в случае угрозы, уничтожить любую переправу или мост, в том числе и тот, который очень разрекламирован", – заявил он.



Турчинов заверил, что дейтвия России не остановят планы по созданию корабельно-катерного группировки ВМС в Азовском море.

