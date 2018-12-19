Ани Лорак подала на развод

Украинская певица Ани Лорак действительно подала на развод с Муратом Налчаджиоглу, таким образом информация СМИ подтвердилась. Об этом говорится в данных, которые оказались в распоряжении ТаблоID.



Певица подала на развод еще 4 декабря. Слушание по делу назначено на 24 декабря в Шевченковском суде Киева.



В деле говорится, что истец Каролина Куек хочет расторгнуть брак с Муратом Налчаджиоглу.



О разводе Лорак с ее мужем, бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, стало известно еще в октябре. Разлад в семье начался после того, как супруга певицы заметили в обнимку с известной в столице тусовщицей. На видео, которое попало в интернет было зафиксировано, как Мурат обнимал девушку, гладил по внутренней стороне бедер и что-то шептал на ухо. После этого в одном из интервью Лорак заявила, что забыть измену не в ее силах.

