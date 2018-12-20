Ограничения на въезд россиян останутся и после военного положения - Турчинов

Глава СНБО Александр Турчинов заявил, что ограничения на въезд россиянам в Украину показал себя эффективным, поэтому может остаться в Украине после завершения действия военного положения. Об этом он сказал в интервью ВВС.



"Мы будем подводить итоги военного положения, и я не исключаю, что некоторые вещи, которые действовали эффективно, могут быть продолжены уже в обычных условиях", - заявил он. По словам Турчинова, блокирование въезда в Украину мужчинам от 16 до 60 лет облегчает работу контрразведки и правоохранительных органов. "Потому что мы таким образом блокируем попадания из России агентуры и диверсионных групп", - пояснил секретарь СНБО.



По его словам, агрессивное поведение России дает Украине основания продолжить ограничение въезда. "Но, безусловно, это решение будет принимать СНБО и президент", - уточнил Турчинов.

