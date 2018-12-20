Дима Коляденко стал королем автозаправки

Представьте ситуацию: в обычный рабочий день вы заезжаете на заправку, и вдруг бензин в ваш бак заливает… звезда! В День святого Николая вместе с «Интером» возможны любые чудеса. В этом 19 декабря убедились зрители телеканала и киевляне, которым известный украинский хореограф, певец и телеведущий Дмитрий Коляденко заправлял автомобили.



В рамках уникального эксперимента для традиционного праздничного марафона «Чудо начинается!» на телеканале «Интер» Дима Коляденко целый день работал на автозаправке. Он подхватил эстафету тезки: Monatik в прошлом году в День святого Николая был таксистом.



Диму Коляденко на автозаправке узнавали почти все клиенты, несмотря на то, что он был в форме. Фотографировались с шоуменом и пели вместе с ним песни. «Люди улыбались и реагировали позитивно,– рассказывает артист. – Я осыпал их конфетти, дарил открытки, было очень праздничное настроение. Меня узнавали мигом. Я только приветствовал: «Добрый день, с праздником!», а в ответ: «О, Дима Коляденко! На заправке?» Операторов вокруг не было видно: снимали на скрытые камеры, люди, видимо, думали, что Дима Коляденко просто чудит, как обычно (смеется). Я не замерз, потому что мы с заправщиками танцевали. Как бывший хореограф, я придумал движения, а они их выучили. Несколько движений: «звездочка», «ракета», «рэп» и «танец вокруг елки».



Артист не скрывает, что такой эксперимент ему очень понравился, и он всегда готов участвовать в проектах «Интера».



«Мне понравилось делать добро. Там, где Дима Коляденко, там всегда праздник и хорошее настроение, – поделился артист впечатлениями о новом опыте. – Тем более в такой день – в День святого Николая. Это мой любимый святой. Ради детей я сегодня здесь работал и собирал деньги».



Все деньги, вырученные Димой Коляденко от продажи бензина, перечислены на счет фонда «Интер – детям» и пойдут на оснащение палаты для трансплантации костного мозга для детского отделения Национального института рака.



Как прошел день Дмитрия Коляденко в качестве автозаправщика, смотрите в сюжете марафона «Чудо начинается!»







Если ваша встреча с кумиром еще не произошла, на сайте благотворительного онлайн-аукциона deti.inter.ua еще много звездных лотов. Приобретая один из них, вы не только покупаете эксклюзивный подарок для себя или близкого человека, но и принимаете участие в большом и важном деле. Все вырученные от продажи лотов средства пойдут на оснащение палаты для трансплантации костного мозга для детского отделения Национального института рака. Делать добро легко – присоединяйтесь! Вместе мы можем спасать детские жизни!

