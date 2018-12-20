Определены самые ожидаемые фильмы 2019 года

Авторитетный киноресурс IMDb назвал самые ожидаемые фильмы будущего 2019 года. В рейтинге лидируют супергеройские картины, и в частности - "Капитан Марвел".



Следом за ним идут другие картины о супергероях - "Мстители: Финал" и "Люди Икс: Темный Феникс".



Далее следуют "Однажды в Голливуде", "Ирландец", "Оно 2", "Стекло", "Джокер", "Алладин" и "Хеллбой".



Ресурс также составил список самых ожидаемых сериалов. В ТОП-10 вошли "Благие знамения", "Я - ночь", "Перерождение", "Академия Амбрелла", "Хранители", "Пацаны", "Убийственный класс", "Приятные хлопоты", "Роковой патруль" и "Темные начала".







