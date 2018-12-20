Привычные косметические средства могут убить

Люди, которые используют смягчающие кремы для борьбы с сухостью и зудом, должны знать, что эти кремы могут накапливаться в волокнах одежды и легко воспламеняться, передает BBC. Эксперты призывают размещать предупреждения о легкой воспламеняемости на упаковках кремов. Известно минимум о 50 случаях смертей, вызванных воспламенением одежды с кремом.



Стирка помогает избавиться от крема лишь частично. И опасны не только кремы, содержащие более 50% парафинов. Опасность представляют все кремы, даже те, что не содержат парафины вовсе. Специалисты призывают с осторожностью вести себя курильщикам и всем, кто находится рядом с открытым огнем, если до этого использовался смягчающий крем.



Кстати, некоторые эксперты считают, что человек способен самовоспламеняться. В 1984 году вышел документальный фильм о рок-группе Spinal Tap. В нем рассказывалось об одном из барабанщиков, игравших в коллективе. С музыкантом произошло трагическое событие. По словам очевидцев, он самовоспламенился прямо во время концерта. Как отмечают специалисты, этот случай не единственный в своем роде.



Данный феномен получил название "спонтанное самовозгорание человека" (ССЧ). Он предполагает воспламенение индивида без видимого внешнего источника огня. К примеру, в британский СМИ освещался случай 76-летнего Майкла Фаэрти. Его нашли мертвым у себя дома в Западном Голуэйе. Его тело полностью было разрушено огнем. Примечательно: огонь повредил лишь тело мужчины, оставив практически нетронутой комнату.



На данный момент у ученых нет явных документальных подтверждений того, что человек может самовоспламениться. Более того, по словам медиков, человеческое тело не в состоянии сгенерировать достаточно тепла, дабы началось возгорание. Между тем, по словам независимых экспертов, в мире ежегодно насчитывается несколько десятков случаев самовоспламенения. Несмотря на отсутствие достоверной информации, специалистам все же удалось выделить ряд характерных черт, связанных с самовозгоранием. Во-первых, обычно тело жертвы обгорает сильнее, чем если бы человек сгорел в пожаре. Чаще самовоспламеняются мужчины пожилого возраста.



В качестве возможных объяснений явления ученые выдвигают ряд гипотез. К примеру, так называемый "эффект человеческой свечи" опирается на идею о том, что одежда человека, пропитанная его жиром, способна выступать в роли фитиля. Но здесь требуется внешний источник огня. Еще одна теория основывается на гипотезе о возгорании от статического электричества. То есть, тело при определенных условиях накапливает такой электростатический заряд, что в итоге одежда просто вспыхивает.



Джон Хаймер в своей книге "Чарующий огонь" развил идею о психосоматических корнях явления, так как многие жертвы перед происшествием впадали в прострацию. По его мнению, у них происходит некая цепная реакция в митохондриях, приводящая к микровзрывам. А вот Ларри Арнольд, автор книги "Пылающий!", не исключает наличие некой неизведанной частицы - пиротона. Проникая в тело, она иногда задевает ядро клетки, инициируя процесс уничтожения тела. Также отдельные эксперты объясняют самовозгорание шаровой молнией.

