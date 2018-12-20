ФСБ задержала в Крыму участника бандформирования с тротилом

Сотрудники Управления ФСБ России по Крыму задержали участника бандформирования, причастного к энергоблокаде Крыма и организовавшего тайник с 12 кг тротила. Об этом говорится в сообщении ведомства, распространенном в СМИ. "Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю предъявлено обвинение 57-летнему гражданину России, задержанному при въезде в Крым 12 декабря.

Мужчина обвиняется в незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов и взрывчатых веществ (ч. 2 ст. 222 и ч. 2 ст. 222.1 УК РФ). Установлено, что обвиняемый весной 2018 года организовал оборудование на территории республики тайника с боеприпасами и взрывчатыми веществами для их использования при совершении противоправных действий на территории полуострова", - говорится в сообщении управления. Отмечается, что сотрудники УФСБ и Пограничного управления ФСБ по Республике Крым обнаружили этот схрон, там находилось 12 кг тротила и, помимо этого, 200 патронов к огнестрельному оружию.



По имеющейся информации ФСБ, обвиняемый имеет отношение к деятельности националистического военизированного формирования "батальон им. Номана Челебиджихана" (подконтролен Ленуру Ислямову, организовавшему подрыв ЛЭП на территории Херсонской области в 2015 году).



В ночь на 22 ноября 2015 года из-за аварии на ЛЭП в Херсонской области (Украина) полностью прекратились поставки электроэнергии из Украины в Крым. Без света в Крыму остались 1,9 млн человек, для экономии в регионе несколько месяцев применяли веерные отключения потребителей, а также до мая 2016 года действовал режим ЧС, связанный с дефицитом электроэнергии. По факту подрыва опор ЛЭП расследуется уголовное дело, организаторами теракта в России считают бывших лидеров экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа", которая запрещена в РФ.



После воссоединения Крыма с Россией сторонники бывшего вице-премьера региона Ленура Ислямова, а также депутатов Верховной рады Мустафы Джемилева и Рефата Чубарова покинули полуостров и инициировали продовольственную и транспортную блокаду Крыма. В частности, они заблокировали пропуск грузовых автомобилей, а также нарушили линии электропередачи, по которым на полуостров подавали электричество. Сам Ислямов открыто заявлял о подготовке также и морской блокады.

