Суд в Крыму оставил под стражей четырех украинских моряков

Верховный суд Крыма отклонил апелляционные жалобы адвокатов на решение Киевского районного суда Симферополя об аресте на два месяца задержанных за нарушение госграницы РФ четырех украинских моряков, заседание по еще одной апелляции перенесено по просьбе адвоката.

Рассмотрение первых пяти апелляций адвокатов на арест пяти украинских моряков, задержанных в ноябре в Керченском проливе за нарушение госграницы РФ проходило в среду. Арестованные моряки находятся в СИЗО в Москве, их участие в судебном заседании обеспечено системой видеоконференц-связи.



Верховный суд Крыма отклонил апелляции адвокатов в отношении украинских моряков Владимира Варимеза, Андрея Опрыско, Юрия Будзыло, Сергея Цыбизова, оставив решение суда Киевского районного суда Симферополя в силе.



Вели заседания судьи Алла Овчинникова и Андрей Палий. Решением суда в отношении четырех обвиняемых стало уточнение срока содержания обвиняемых под стражей из-за технической ошибки суда 1-ой инстанции. Он сокращен на одни сутки, до 24 января 2019 года.



По просьбе адвоката Виктора Беспальченко, заседание по его апелляции перенесено на 21 декабря. Просьба адвоката была удовлетворена.

"(Произошло) уточнение даты окончания срока содержания под стражей в качестве меры пресечения "содержание под стражу" и указали исчисление содержания под стражей не в днях, а в сутках, как стребует норма УПК. В остальном же постановление суда оставлено без изменения", — пояснила решение судья Алла Овчинникова.



Адвокаты украинских моряков, обвиняемых в нарушении госграницы РФ, намерены подать жалобу в Европейский суд по правам человека, сказал после заседания Верховного суда в Симферополе адвокат Айдер Азаматов. "В любом случае дождемся письменного постановления суда. Позиция будет согласовываться среди всех защитников, по поводу подачи жалобы в ЕСПЧ будем учитывать желание подзащитного. Если готов – мы используем этот механизм", — сказал журналистам адвокат Азаматов, защищающий интересы моряка Будзыло.



Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, они были госпитализированы и получили медпомощь, их жизни ничто не угрожает. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.



Президент России Владимир Путин ранее назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.

