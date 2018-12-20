В России грозят потопить любые корабли, не выполняющие требований пограничников в Керченском проливе

Любая попытка украинских моряков пройти через границу России в Керченском проливе будет караться потоплением судов. Такое мнение выразил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, передает телеканал "360".



По словам Клинцевича, "американские начальники" играют в бирюльки и думают, что "это прокатит".



"Мы понимаем, что моряки, которые пойдут, военные, а может быть, с ними кто-то из иностранцев пойдет, будут проходить по тем законам и принципам, которые продиктуют наши пограничники. Если они будут устраивать провокацию и пытаться игнорировать команды, они будут потоплены", - подчеркнул он, высказав обеспокоенность, что моряки, которым поручат выполнять приказ о "незаконном" пересечении российской границы, могут пострадать.

