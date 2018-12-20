Еврокомиссия пригрозила Украине приостановкой безвиза

Еврокомиссия (ЕК) нашла на Украине массовые нарушения в соглашении о безвизовом режиме и пригрозила его заморозкой, следует из отчета организации.

В ЕК отметили, что многие требования прошлого отчета не выполнены. Сообщается, что Еврокомиссия выдвинула Украине семь условий для продолжения безвиза...

— срочно сократить число прибывающих в ЕС нелегальных мигрантов с украинским гражданством;



— организовать информационные программы о правах и обязанностях в рамках безвиза;



— отказаться от "чрезмерного регулирования" неправительственных организаций;



— обеспечить независимость и эффективность антикоррупционных структур;



— восстановить независимость и работу специальной антикоррупционной прокуратуры;



— создать полностью рабочую систему декларирования собственности госчиновников;



— повысить эффективность полиции и спецслужб в борьбе с оргпреступностью, в том числе, киберпреступностью.



В частности, Еврокомиссия упомянула в отчете, что Украина находится в списке государств, чьи граждане активно участвуют в трансграничных организованных преступных группировках, занимаются контрабандой, торговлей людьми, нелегальной перевозкой мигрантов, наркоторговлей, киберпреступностью, махинациями с недвижимостью и отмыванием денег.



Также Украина остается одной из основных транзитных стран для контрабанды на территорию ЕС поддельной продукции, в особенности табачных изделий.



В начале года Порошенко "окончательно попрощался" с Россией из-за введения безвизового режима между Украиной и странами ЕС. Глава государства тогда отметил, что Украина окончательно "оформила свой развод" с Москвой.

Спустя месяц министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что каждый месяц страну покидают около ста тысяч граждан. По словам министра, миграции способствует безвизовый режим с Евросоюзом.

