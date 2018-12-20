Клинцевич обвинил Украину в нарушении решений Нюрнбергского трибунала

Российский сенатор Франц Клинцевич считает, что, объявив национальным украинским праздником день рождения Степана Бандеры, Киев напрямую попрал решения Нюрнбергского трибунала.



Верховная рада Украины ранее приняла постановление о праздновании памятных дат и юбилеев в 2019 году, среди них - 110-я годовщина со дня рождения лидера "Организации украинских националистов" (ОУН, чье боевое крыло — "Украинская повстанческая армия", УПА - запрещено в РФ) Степана Бандеры.



Клинцевич также считает, что, объявив своим национальным праздником день рождения "насильника и душегуба Степана Бандеры, входящего в число самых зловещих фигур современной истории", Украина оскорбляет память миллионов погибших.



"На Украине идет прямое попрание решений Нюрнбергского трибунала с молчаливого согласия Европы. Русофобия затмила мозги западным политикам", - написал Клинцевч в Facebook.

