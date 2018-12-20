Власти США намерены снять санкции против активов Дерипаски в течение 30 дней

Министерство финансов США отменит санкции против российской компании "Русал" и холдингов En+, "Евросибэнерго" в течение 30 дней, говорится в распространенном в среду заявлении Управления по контролю над иностранными активами министерства финансов США (OFAC).



"Сегодня OFAC направило в Конгресс США уведомление о своем намерении отменить санкции, наложенные на En+ Group plc (En+), UC Rusal plc ("Русал") и ОАО "Евросибэнерго" (ESE) в течение 30 дней", - говорится в документе.



При этом, как отмечается в сообщении, сам Олег Дерипаска останется под санкциями, а его активы будут заморожены.



"Мы подчеркиваем, что Дерипаска остается под санкциями и продолжит находиться в списке SDN. Вся его собственность и доли владения, включая юридические лица, в которых его доля составляет 50% и более, останутся заблокированными", - говорится в сообщении.



Обмен акций швейцарского трейдера Glencore в "Русале" на долю в En+ станет одним из пунктов по снижению в нем доли Дерипаски, сообщил OFAC.



"Доля участия Дерипаски в En+ будет снижаться в результате сделки по реструктуризации, посредством чего швейцарская компания Glencore или ее дочерняя компания произведут обмен акциями "Русала" на прямую долю участия в En+. Конечным результатом этих корпоративных транзакций станет значительное сокращение доли владения Дерипаски в En+", - отмечается в документе. При этом не предполагается прямой или косвенный перевод средств Дерипаске.



Нынешний председатель совета директоров "Русала" Маттиас Варнинг уйдет в отставку и больше не будет входить в совет директоров компании - это является одним из условий снятия санкций с "Русала", следует из заявления OFAC.



"Председателем совета директоров "Русала" станет один из независимых неисполнительных директоров, нынешний председатель Маттиас Варнинг покинет этот пост", - говорится в документе.



В "Русале" по условиям соглашения будет 14 директоров, их них независимых - восемь. Олег Дерипаска потеряет возможность назначать членов совета директоров, отмечается в сообщении. Холдинг En+ создаст совет директоров из 12 членов, восемь из которых будут независимыми. Также, по условиям соглашения, половину совета директоров будут составлять граждане США или Великобритании "с обширным опытом ведения бизнеса". В En+ Дерипаска получит право назначать не более четырех директоров.

