Митрополит Молдавии осудил превращение церкви на Украине в партию

Митрополит Молдавии Владимир считает, что на Украине церковь превращают в политическую партию и возникающий из-за этого конфликт затрагивает многих православных патриархов.



"Нехорошо, что на Украине в церковную сферу вмешивается политика, если вмешивается политика, то церковь уже не церковь, она становится политической партией. Я надеюсь, что мы все, и в Молдавии, и в других странах, будем молить Господа, чтобы он послал мир и мудрость иерархам, священникам и верующим, вовлеченным в этот конфликт", - сказал митрополит в среду журналистам.



Он отметил, что в конфликт вовлечены "многие православные патриархи" и разрешить ситуацию получится только общими усилиями.



В Киеве 15 декабря по инициативе президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея прошел "объединительный собор" с участием в основном представителей неканонических церковных структур. Так, на него приехали только два епископа канонической Украинской православной церкви, впоследствии УПЦ запретила их в священнослужении. Итогом мероприятия в Киеве стало избрание главой новой "автокефальной церкви" Епифания Думенко. В Русской православной церкви назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания едва ли выполнимой задачей. При этом власти Украины рассчитывают в начале января получить от Константинопольского патриархата "томос об автокефалии" новосозданной структуры.



Ранее украинские власти, в том числе Порошенко, заявляли, что не намерены вмешиваться в дела церкви, но делают это постоянно. Так, несмотря на обещания, Порошенко добился от Константинополя признания неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали раскольническим. Рада Украины приняла закон о передаче Андреевской церкви Константинопольскому патриархату. Советник Порошенко Ростислав Павленко ездил в Стамбул наблюдать за синодом и встречаться с Константинопольским патриархом по вопросу автокефалии.

