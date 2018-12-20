Суд в Крыму пояснил, почему украинские моряки не являются военнопленными

В соответствии с Женевской конвенцией украинских моряков, которые были задержаны за нарушение границы РФ, нельзя признать военнопленными, поскольку Россия и Украина не находятся в состоянии войны, заявила судья Верховного суда Крыма Алла Овчинникова.



Верховный суд Крыма в среду рассматривает апелляционные жалобы на арест пяти украинских моряков, задержанных в ноябре в Керченском проливе. Арестованные моряки находятся в СИЗО в Москве, их участие в судебном заседании обеспечено с помощью видеоконференцсвязи.



Первой рассматривалась жалоба адвокатов моряка с буксира "Яны Капу" Владимира Варимеза, который в ходе заседания потребовал признать его военнопленным. Его адвокат заявил, что Варимез является военнопленным, поэтому к нему следует применять нормы не Уголовного-процессуального кодекса РФ, а Женевской конвенции. По мнению защиты, арест украинского моряка нарушает Женевскую конвенцию, и из-за этого его необходимо освободить из-под ареста.



"Я обращаю ваше внимание на эту Женевскую конвенцию, что понятие военнопленных - воюющих сторон. У нас состояния войны с Украиной нет", - ответила Овчинникова.



Суд апелляционную жалобу на арест Варимеза отклонил.



Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, они были госпитализированы и получили медпомощь, их жизни ничто не угрожает. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.



Президент России Владимир Путин ранее назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.

