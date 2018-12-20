Путин снял ограничения на предоставление политического убежища в России

Президент РФ Владимир Путин снял ограничения на предоставление убежище политическим беженцам в РФ, однако решение о предоставлении будет приниматься в индивидуальном порядке, сообщается на сайте Кремля.



Также отмечается, что порядок предоставления политического убежища в РФ был утвержден указом президента в 1995 году, в нем были определены условия, из-за которых иностранец не мог обратиться с заявлением о предоставлении ему политического убежища.



"Подписанный президентом Российской Федерации указ снял установленные 20 лет назад ограничения, не позволявшие предоставлять убежище политическим беженцам. При этом, безусловно, решения в дальнейшем будут приниматься индивидуально, в каждом конкретном случае с учетом государственных интересов Российской Федерации", - говорится в сообщении.

