В МИД России прокомментировали решение США о выводе войск из Сирии

Решение Соединенных Штатов о выводе своих войск из Сирии создает хорошую перспективу для политического урегулирования в этой арабской стране. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.



"Очень важная история, которая может проистекать из этого решения, это настоящая, реальная перспектива для политического урегулирования", - сказала дипломат.



Захарова также отметила, что это решение США дает надежду на улучшение ситуации в Эт-Танфе. "Появляется надежда на то, что и эта точка на карте Сирии пойдет путем Алеппо и многих других сирийских городов и пунктов, которые уже начинают возвращаться к мирной жизни, - пояснила она. - Пока там находились американцы, такой надежды не было".



По словам Захаровой, инициатива по созданию Конституционного комитета в Сирии имеет хорошие перспективы после решения США вывести войска из этой страны.



"Вчера в Женеве по итогам заседания министров иностранных дел России, Ирана и Турции было принято заявление и был передан список из лиц, которые могут войти в состав Конституционного комитета, - напомнила дипломат. - На фоне того, что сейчас звучит из Белого дома, у этой инициативы, которую теперь должны реализовывать ооновцы, появляются неплохие перспективы".



Она выразила мнение, что в США начинают понимать, что, сопротивляясь работе "астанинской тройки", они играют против себя. Как отметила дипломат, Вашингтон, стараясь показать свой имидж, всегда негативно относился к совместным инициативам России, Турции и Ирана. "Задача [США] заключалась в том, чтобы полностью дискредитировать и показать безрезультативность работы астанинского формата", - пояснила она.



"Но факт остается фактом - нами была проделана колоссальная работа, весь мир это вчера увидел, - подчеркнула Захарова. - Поэтому сопротивляться дальше работе "астанинской тройки" означает работать против себя, и в США начинают это понимать".



Решение создать конституционный комитет было принято на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи 30 января 2018 года. Предполагается, что в этот орган войдут делегаты от правительства Сирии, оппозиции и гражданского общества. Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура высказывался за то, чтобы в состав комитета входили не более 50 человек. Во вторник главы МИД "астанинской тройки" (Россия, Иран и Турция) Сергей Лавров, Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу по итогам встречи с де Мистурой в Женеве не согласовали окончательный список членов конституционного комитета Сирии, но выразили намерение провести его первую встречу в начале 2019 года.



В среду президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о полном выводе войск из Сирии.



