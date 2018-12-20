Из колонии в Херсонской области сбежал осужденный

В Херсонской области полиция разыскивает осужденного, который совершил побег из исправительной колонии №90, на территории области введен оперативный план "Сирена".



"Сегодня ночью в Херсоне с "Северной исправительной колонии (№90)" совершил побег осужденный Чекан Виктор Викторович, 09.02.1990 года рождения. Приметы: рост около 180 см, худощавого телосложения, лицо овальной формы, черные густые брови, уши оттопыренные, темные волосы, имеет залысины, глаза карие", - сообщает полиция Херсонской области на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.



Из особых примет – шрамы на ладони правой руки длиной около 3 см и правой брови длиной 2 см.



На территории области введен оперативный план "Сирена". Полиция просит граждан, которые владеет информацией о местонахождении осужденного, срочно позвонить по телефону "102". Анонимность гарантируется.

