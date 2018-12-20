"Борисполь" ограничил прибытие импортных грузов с 24 декабря по 4 января

Международный аэропорт "Борисполь" (Киев) в связи с большим сезонным объемом авиагрузов вводит временное ограничение прибытия импортных грузов на грузовой терминал с 24 декабря 2018 годам до 4 января 2019 года, сообщил аэропорт в пресс-релизе в четверг.



Необходимость временного ограничения импортных грузов возникла из-за резкого увеличения объемов авиагрузов за последние две недели, уточняется в сообщении.



"Данная ситуация обусловлена недостаточными техническими и человеческими ресурсами для своевременной обработки грузов в зимний период. Аэропорт остановил прием импортных грузов для исправления ситуации и обеспечения мероприятий по обработке имеющегося объема импорта", - отмечается в сообщении пресс-службы аэропорта.



Экспортные и транзитные грузы будут обрабатываться и отправляться без ограничений.



Международный аэропорт "Борисполь" является крупнейшим в Украине с общей занимаемой площадью около 1 тыс. га. Имеет две взлетно-посадочных полосы: одну - длиной 4 тыс. м, шириной 60 м, вторую - длиной 3,500 тыс. м, шириной 63 м. На его территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс.

