МВФ обнародовал текст меморандума с Украиной

Международный валютный фонд (МВФ) обнародовал текст Меморандума об экономической и финансовой политике в рамках новой программы на 2018-2020 годы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов. Документ, одобренный Советом директоров МВФ 18 декабря, содержит изложение политики и стратегии, которых планирует придерживаться Украина в течение действия программы в 2018-2020 годах, а также конкретные шаги, необходимые для успешного прохождения просмотров и получения следующих траншей.



Меморандум содержит направления работы Украины в сферах денежно-кредитной и валютно-курсовой политики, бюджетной политики, а также политики в энергетическом и финансовом секторах, управлении, управлении государственными предприятиями и бизнес-климатом, а также восемь структурных маяков.



Выполнение положений Меморандума позволит до конца действия программы привлечь 3,9 млрд долларов финансовой поддержки от МВФ, которые пойдут в резервы Национального банка. Это укрепит национальную валюту и поможет создать стабильный и прогнозируемый инвестиционный климат.



Решение об открытии новой программы и предоставлении первого транша на 1,3 млрд долларов было принято на заседании Совета директоров МВФ 18 декабря. Его получение дает Украине возможность привлечь другую международную финансовую поддержку, в том числе получить 750 млн долларов кредитных гарантий Всемирного банка.



Ключевые пункты меморандума: монетарная политика; независимый НБУ продолжит придерживаться политики гибкого валютного курса; инфляция составит 7% с декабря 2018 по декабрь 2019 года, а в 2020 году - 5% +/- 1%. Для этого Минфин должен подавать НБУ ежедневный и ежемесячный прогноз денежных потоков.



Украина будет придерживаться подхода фискальной устойчивости в среднесрочной перспективе, в частности: дефицит: 2,5% в 2018 году, 2,25% в 2019 году. В начале 2019 – отмена ограничения на заработные платы, из которых уплачивают ЕСВ.



Во время программы не будет налоговой амнистии, но это ограничение не отрицает возможности проведения в будущем кампании по нулевому декларированию активов физических лиц, при условии предварительного согласования его условий и обоснование целей с экспертами МВФ.



Не будут вводить также новых налоговых льгот, не будут снижать ставки налога на прибыль предприятий. Приостановлено также введение второго уровня пенсионной системы. В то же время Украина продолжит диалог с экспертами МВФ по поиску возможности введения налога на выведенный капитал в форме фискально-нейтральной, сбалансированной и стабильной модели налогообложения распределенной прибыли.



Сверхплановые бюджетные доходы будут направлены на снижение долга.

