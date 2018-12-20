Лондонский аэропорт приостановил полеты из-за дронов

Лондонский аэропорт Гатвик приостановил все полеты из-за сообщения о двух беспилотниках, которые летали на его территории.



Об этом администрация аэропорта заявила в Twitter.



«Из-за сообщения о двух дронах, летящих над взлетно-посадочным полем аэропорта Гатвик, мы приостановили полеты на время расследования», – говорится в сообщении.



Администрация принесла извинения пассажирам, которых затронули эти меры, а также посоветовала всем тем, кто намерен вылетать из Гатвика в ночь с 19 на 20 декабря, проверить статус своих рейсов.

