Швейцария еще на год заморозила активы Януковича

Швейцария продлила на год замораживание активов бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения. Об этом говорится в сообщении, обнародованном посольством Шейцарии в Украине.



"19 декабря Федеральный совет Швейцарии постановил продлить на один год превентивное замораживание активов изгнанного президента Украины Виктора Януковича и его окружения", - сообщили в посольстве.



В швейцарськом дипведомстве также отметили, что целью такого решения является поддержка судебного сотрудничества между Швейцарией и Украиной.

