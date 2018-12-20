Швейцария еще на год заморозила активы Януковича
Швейцария продлила на год замораживание активов бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения. Об этом говорится в сообщении, обнародованном посольством Шейцарии в Украине.
"19 декабря Федеральный совет Швейцарии постановил продлить на один год превентивное замораживание активов изгнанного президента Украины Виктора Януковича и его окружения", - сообщили в посольстве.
В швейцарськом дипведомстве также отметили, что целью такого решения является поддержка судебного сотрудничества между Швейцарией и Украиной.
Источник: Обозреватель
12:32