Киев рассчитывал на гибель моряков - Путин

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в четверг, 20 декабря, заявил, что ситуация в Керченском проливе была провокацией украинских властей с целью повысить рейтинг президента Петра Порошенко. “Это была сознательная провокация, чтобы поднять рейтинг Петра Порошенко. Ему удалось накалить ситуацию и подняться с пятого место в первую тройку в рейтинге.



Он свою задачу выполнил за счет президента страны. Их послали в расчете того, что кто-то из моряков погибнет, но, слава богу, все живы и здоровы. Я знаю, что украинские власти недовольны тем, что все выжили”, - заявил Путин.



Президент России также отметил, что сейчас моряки находятся под следствием и в будущем будет понятно, что с ними будет дальше.

