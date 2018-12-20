Полиция в течение года изъяла более 4 тонн наркотиков

В течение года Национальная полиция Украина изъяла более 4 тонн наркотических средств и психотропных веществ. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.



"В результате принятых мер в течение 2018 года с незаконного оборота изъято более 4 тонн наркотических средств и психотропных веществ. Приблизительная стоимость изъятого на "черном" рынке составляет почти 23 миллиарда гривен", - сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев.



Он добавил, что среди успешных операций по противодействию наркопреступности - ликвидация канала нелегальной поставки наркотиков из Индии в Харьковской области. Оперативники изъяли рекордные 160 кг "трамадола", стоимость которого по ценам "черного" рынка превышает 30 млн грн.

