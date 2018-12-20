Украинцы отдают предпочтение телевизору, а не сексу – соцопрос

В рейтинге приносящих радость вещей секс для украинцев занял 18 место, а каждый второй мужчина не доволен своей сексуальной жизнью об этом сообщает Униан с отсылкой на журнал Новое время.



По данным соцопроса на первых местах для украинцев идет семья, дети и друзья. Этим пунктам отдали голоса 74%, 63 и 49% респондентов соответственно.



Дальше в списке приносящих радость вещей для украинцев идут путешествия, работа, телевизор, интернет и виртуальная жизнь, домашние животные и даже работа по дому.



Секс занял 18 место в рейтинге. Кроме того, 40% украинок вообще не испытывают оргазма, а каждый второй мужчина не доволен качеством и количеством секса. Сексуальные утехи приносят радость только каждому пятому взрослому украинцу.



Причиной этого психологи называют влияние общества, виртуальную жизни и легкий доступ к пороносайтам.

