Эпидпорог заболеваемости гриппом превышен в девяти областяхкор

За прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели свыше 213 тысяч человек. В Украине нет эпидемии гриппа, но эпидемические пороги превышены в 9 областях. Об этом в четверг, 20 декабря, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.



Отмечается, что показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 553,5 на 100 тысяч населения, что на 6,7% больше эпидемического порога по Украине. Эпидемические пороги превышены в Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой и Одесской областях.



"Превышение эпидемического порога не означает, что в этих областях эпидемия гриппа", - подчеркнули в Минздраве.

