Цены на нефть продолжили падение

Цена нефти опустилась ниже психологической отметки в 55 долларов за баррель впервые с сентября 2017 года, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.



Так, в ходе торгов 20 декабря стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 года опускалась на 3,93 процента — до 54,99 доллара за баррель.



Цена фьючерса на нефть марки WTI опускалась на 4,07 процента — до 46,21 доллара за баррель. Последний раз этой отметки стоимость данного сорта достигала в августе 2017 года.



Члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) ранее договорились о сокращении уровня добычи нефти в 2019 году в общей сложности на 1,2 миллиона баррелей в сутки. Однако рынок не верит в способность нового соглашения ОПЕК сбалансировать ситуацию на фоне того, что крупнейший производитель нефти в мире — США — не намерен останавливаться и сокращать добычу.

