Киев впервые за четыре года получил прибыль от парковок - Кличко

Впервые за четыре года КП Киевтранспарксервис получило прибыль - 5 млн грн. Об этом в среду, 19 декабря, заявил мэр Киева Виталий Кличко, отчитываясь перед представителями СМИ об итогах работы городской власти за 2018 год.



По его словам, в городе работают 230 точек по продаже талонов на парковку. Создана онлайн-карта парковочного пространства.



"Мы обустроили на центральных улицах 38 новых парковочных карманов. Для комфорта и безопасности пешеходов в этом году установлено более 5000 антипаркувальних столбиков", - отметил Кличко.



Мэр добавил, что для полноценного запуска нового парковочного пространства город ожидает все необходимые подзаконные акты.



"Но мы не сидим, сложа руки. И стараемся наводить порядок в этой сфере уже сегодня", - отметил Кличко.

