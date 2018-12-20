Путин о ПЦУ: создали эту объединенную раскольническую церковь стамбульского прихода

В Украине произошло прямое вмешательство государства в религиозную жизнь страны, что грозит захватами церквей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в четверг, 20 декабря.



"То, что сейчас происходит в православии, как у нас говорят в народе - уму непостижимо. Это прямое вмешательство государства в церковную религиозную жизнь. Такого не было еще никогда со времен Советского Союза. К сожалению, на Украине сейчас происходит - создали эту объединенную раскольническую церковь стамбульского прихода. Не нравится московского прихода - будет стамбульского прихода", - заявил Путин.



При этом он отметил, что УПЦ Московского патриархата была полностью независимой от РПЦ. "Единственная связь была духовная. Упоминали на проповедях имя патриарха Московского и Всея Руси", - отметил президент РФ.



Путин уверен, что сейчас наступает зависимость от Турецкого патриархата. "Главный побудительный мотив Варфоломея - подчинить и зарабатывать на этом... кроме подсказки из Вашингтона", - сказал Путин.



Также он заявил, что создание ПЦУ свидетельство предвыборной кампании в Украине.



"Я больше всего беспокоюсь, что за этим начнется передел собственности. Он уже идет и может приобрести тяжелый характер, если не кровавый... Опасность этого передела конечно существует", - считает российски президент.

