Рада обязала УПЦ (МП) указать в названии принадлежность к РПЦ

Верховная Рада Украины приняла в целом закон, обязывающий Украинскую православную церковь (Московского патриархата) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ).



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующий проект закона (№5309) о внесении изменений в закон "О свободе совести и религиозных организациях" относительно названия религиозных организаций за основу и в целом поддержали 240 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.



Документ предусматривает, что религиозная организация, входящая в структуру религиозной организации с центром в государстве, совершившем военную агрессию против Украины и временно оккупировавшем ее территорию, обязана в названии отображать принадлежность к такой религиозной организации за пределами страны.

