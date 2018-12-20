Apple отказалась признавать дефект дефектом

Корпорация Apple прокомментировала жалобы покупателей на погнутые iPad. По словам представителя компании, это является побочным эффектом производственного процесса, но не дефектом, пишет The Verge.



После начала продаж новых iPad Pro с тонким корпусом, пользователи обратили внимание на то, что планшет очень легко согнуть. После этого покупатели начали жаловаться на то, что планшет погнут уже «из коробки». Также некоторые владельцы жалуются, что планшет начинает гнуться в процессе повседневного использования.



В Apple признали, что новые iPad могут поставляться с «небольшим» изгибом, и добавили, что это не влияет на работу устройства и не является дефектом. Отмечается, что это побочный эффект производственного процесса — планшет сгибается во время охлаждения алюминиевых и пластиковых компонентов устройства.



Журналист издания утверждает, что изгиб появился спустя две недели использования. В таком случае компания рекомендует обратиться в магазин для замены устройства. Однако в случае с сотрудником The Verge новый планшет также был погнут.



Apple представила iPad Pro с «безрамочным» экраном 30 октября. Планшет лишился кнопки Home, и для разблокировки используется система распознавания лиц Face ID. Цена на самую дешевую, 11-дюймовую версию гаджета в России начинается от 66 тысяч рублей.

