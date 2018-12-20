Потепление и небольшие осадки придут в Украину в пятницу

В ближайшие сутки, 21 декабря, ввиду перемещения из Центральной Европы на территорию Украины влажной и более теплой воздушной массы ожидается падение атмосферного давления, сообщает в четверг Укргидрометцентр. В пятницу по стране ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде снега, слабый гололед, лишь в южной части и в Приазовье без существенных осадков. На дорогах, кроме юга и крайнего востока, местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с.



Температура ночью 2-7° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в Крыму ночью около 0°, днем 2-7° тепла.



В Киеве 21 декабря - небольшие осадки, преимущественно в виде снега, слабый гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем около 0°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 21 декабря самая высокая температура днем была 10,5 в 2015г, самая низкая ночью -20,8 в 1927г.



На 22 декабря синоптики прогнозируют в Украине ночью мокрый снег, местами налипание мокрого снега, днем дождь, лишь в южной части без существенных осадков. На дорогах, кроме юга и востока, местами гололедица.



Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м с, в западных областях, Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с. В Крыму небольшой дождь; температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10°.



Температура ночью 0-6° мороза, днем 0-5° тепла, в южной части 3-8° тепла.



В Киеве - ночью мокрый снег, местами налипание мокрого снега, днем дождь. На дорогах кое-где гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 1-3° тепла.

