В Нацполиции создадут авиационное подразделение

В 2019 году будет создано отдельное авиационное подразделение в структуре Национальной полиции Украины. Об этом заявил в четверг, 20 декабря, председатель Нацполиции Сергей Князев, сообщает пресс-служба его ведомства.



"В 2019 году будет создано отдельное авиационное подразделение полиции. Оно обеспечит поддержку публичной безопасности, доступ к труднопроходимым местам, поддержку наземных специальных полицейских операций и специальных миссий", - отметил Князев.



По его словам, подразделение также будет выполнять функцию аэромедицинской эвакуации



"Вертолет одновременно доставит полицейских для соответствующего реагирования на событие и оказания неотложной помощи пострадавшим", - пояснил Князев.

