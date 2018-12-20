В Раде подрались из-за плаката с Медведчуком

Народные депутаты подрались в сессионном зале Верховной Рады сразу после принятия закона, который обяжет Украинскую православную церковь Московского патриархата указать принадлежность к Русской церкви в официальном названии. Об этом в четверг, 20 декабря, сообщает телеканал 112 Украина.







В частности, нардеп из Народного фронта Юрий Береза ​​набросился с кулаками на представителя Оппозиционного блока Нестора Шуфрича.







Указано, что это произошло после того, как Шуфрич сорвал с трибуны плакат с надписью Агента Путина Медведчука - под суд.

