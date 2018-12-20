В Украине за неделю от гриппа умерли двое людей

За прошлую — 50-ю неделю этого года — в Украине из-за осложнений, обусловленных гриппом, умерли два человека.



Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины.



"На 50-й неделе 2018 года в результате вируса гриппа типа А (Н3N2) и коронавируса в Украине умерли двое людей из группы риска", - отмечают в Минздраве.



В ведомстве подчеркивают, что от тяжелых осложнений гриппа может защитить только вакцинация.



"Очень важно сделать прививку против гриппа, чтобы получить защиту от гриппа и тяжелых осложнений. Это уже сделали более 138 тысяч украинцев", - проинформировали в Минздраве.



Как сообщал Укринформ, в эпидемическом сезоне 2018-2019 гг. в Украине будет циркулировать агрессивный вирус гриппа Singapore А, из-за которого в США в прошлом году погибло свыше 80 тысяч человек. По прогнозам украинских эпидемиологов, основным возбудителем гриппа в следующем епидсезоне будет Singapore (H3N2), который чаще вызывает грипп у детей и у пожилых людей. Это вирус, который приводит к пневмонии, тяжелым пневмониям и летальным исходам среди пожилых людей и пациентов с хроническими патологиями. Он очень опасен для маленьких детей и людей с факторами риска: с ожирением, с сахарным диабетом, бронхиальной астмой и другими хроническими патологиями, беременных. У таких людей может произойти очень стремительное развитие заболевания со значительной вероятностью смерти, поэтому такие люди должны быть вакцинированы.

